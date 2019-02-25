امتلاء السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة

2019/02/25 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية عن امتلاء اغلب السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده بمجموع الخزين المائي الحالي 26مليار م3.وأكدت الوزارة / حسب بيان لخلية الاعلام الحكومي/ استعدادها لاستقبال الكميات الاضافية من الواردات المائية المتوقعة نتيجة التساقط المطري خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيرة الى استثمار الواردات المتوقعة في تغطية الفراغ الخزني في اهوار جنوب […]

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