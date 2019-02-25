النزاهة : صدورأحكام حضورية بسجن مسؤولين متلبسين في الديوانية

2019/02/25 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات القادسية أربعة أحكامٍ حضوريَّةٍ بالسجن بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة الذين تمَّ ضبطهم من قبل مكتب تحقيق الهيئة فيها متلبِّسين بجريمة الرشوة.وذكر بيان لهيئة النزاهة ان” الأحكام بالسجن شملت مدير فرع مصرف الرافدين – الجانب الأيمن ومدير حسابات مستشفى الدِّيوَانِيَّة التَّعْلِيمِيِّ؛ لتسلُّمهما رشوةً من أحد المقاولين مقابل صرف مُستحقاتٍ عَائِدَةٍ […]

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