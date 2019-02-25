بالوثيقة.. اعفاء مدير صحة البصرة وتكليف اخر بشكل مؤقت

2019/02/25 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت وثيقة صادرة بصيغة أمر إداري عن ديوان محافظة البصرة بإعفاء مدير دائرة الصحة وكالة وتكليف طبيب آخر ليحل محله بشكل مؤقت لحين انتخاب مدير جديد للدائرة من قبل مجلس المحافظة.

وجاء في الوثيقة التي تحمل توقيع المحافظ أسعد العيداني أن "لمقتضيات مصلحة العمل واستناداً للصلاحيات المخولة لنا تقرر اعفاء نمير محمد وداد من منصبه في إدارة مهام دائرة صحة البصرة، وذلك لتجاوزه الصلاحيات التي منحت الى المحافظات بموجب المادة (45/ أولا) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وإجراء مخاطبات مع الوزارة المعنية دون الرجوع الى المحافظة".

ونص الأمر الإداري في فقرته الثانية على "تكليف عباس خلف علي بمهام مدير عام دائرة صحة البصرة وكالة لحين ترشيح وانتخاب مدير عام".

KKK

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