الكمارك تعيد أصدار أرساليتين لمواد مختلفة في منفذ الشيب الحدودي

2019/02/25 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان اليوم الأثنين، اصدار إرسالية منظفات وارسالية أكياس بلاستيكية لفشلها بالفحوصات القياسية المعتمدة.و ذكر بيان

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