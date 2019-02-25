نصيف تطالب الحكومة ببناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس أموال عراقية

2019/02/25 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عالية نصيف اليوم الاثنين، الحكومة ببناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس أموال عراقية من خلال طرح أسهم للإكتتاب، داعية هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل

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