القبض على متهم بسرقة 7 ملايين دينار من داخل جامع في كربلاء

2019/02/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة كربلاء يوم الاثنين عن القاء القبض على متهم سرق 7 ملايين دينار عراقي من جامع غرب المدينة.

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