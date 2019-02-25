الفتلاوي: خروقات الصحراء ستكون على طاولة التحقيق

2019/02/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، الاثنين، حكومة الأنبار المسؤولية ما يجري في الصحراء من خروقات أمنية متكررة يذهب ضحيتها شباب من مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن تلك الخروقات ستكون على طاولة التحقيق.

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