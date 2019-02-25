العراق يطرح مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من القمح

2019/02/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحتْ وزارة التجارة ، مناقصة عالمية لشراء 50 الف طن من القمح .

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