عالية نصيف تطالب الحكومة ببناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس اموال عراقية

2019/02/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة ببناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس اموال عراقية من خلال طرح اسهم للاكتتاب، داعية هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية كافة الى دعم هذا التوجه لما له من مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي في المستقبل .وقالت في بيان اليوم :” سنعد مشروع قرار لبناء ميناء الفاو باستثمار رؤوس الاموال العراقية […]

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