الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن مصفى بيجي

2019/02/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت "الغدير" نسخة منه، إن "هجوما إرهابيا استهدف مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين واجهه مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الامنية وتمكنوا من صدهم وقتل جميع المهاجمين".وأضاف البيان، أن "الوضع الامني في المصفى ومحيطه آمن ومسيطر عليه".انتهى .م ك

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