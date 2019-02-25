2019/02/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانبار – عراق برس- 25 ششباط / فبراير: اعلن المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار ، الاثنين ، ضبط محل استنساخ غير مجاز في قضاء الفلوجة وضبط فيه العديد من معاملات تعويضات الشهداء والجرحى ودعاوى قضائية لغرض ترويجها خلافاً للضوابط.

وتابع ان” عملية الضبط تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام حيث تم ضبط العديد من الملفات والمعاملات والقيود الخاصة ببيان النفوس، واستمارات الحصول على البطاقة الوطنية، وختمين اثنين، ومستمسكات ثبوتية للمواطنين وكتب صادرة عن مديرية استخبارات الفلوجة متلاعب بها وأوليات أخرى .



” ، مشيرا الى ” تنظيم محضر ضبط اصولي ودونت أقوال المتهم، وعرضت قضيته أمام قاضي تحقيق محكمة الفلوجة الذي قرر توقيفه على ذمة القضية للتحقيق معه” . انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مكتب لتعقيب وترويج معاملات تعويضات الشهداء والجرحى خلافاً للضوابط في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مكتب لتعقيب وترويج معاملات تعويضات الشهداء والجرحى خلافاً للضوابط في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).