تصنيف عالمي: العراقيات الاكثر جمالاً بين النساء العربيات

2019/02/25 | 10:56

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متابعة-عراق برس-25شباط/ فبراير: صنف موقع عالمي معني باخبار النساء والموضة والجمال النساء العراقيات كأجمل النساء العربيات في العام 2018.

ووضع موقع WWW.RANKER.COM تصنيفاً للنساء في العالم العربي من حيث الجمال لعام 2018، وقد تصدرت النساء العراقيات المرتبة الاولى في هذا التصنيف الذي يعتمد على تصويت الجمهور.

وحصلت النساء الأردنيات على المرتبة الثانية بالعالم عربي لتتبعها النساء التونسيات، وفي المرتبة الرابعة جاءت نساء فلسطين ،وقد اعتمد التصويت على 19 دولة عربية وقد حازت عمان على المرتبة الأخير .

وكان موقع “the top tens“، قد اجرى تصويتاً في (15 كانون الثاني 2019) افصح فيه، أن العراقيين هم ثاني اوسم رجال الوطن العربي، بعد تونس.

وبحسب التصويت ، فإن العراقيين هم ثاني اوسم رجال الوطن العربي بعد تونس، وحل رجال لبنان ثالثاً.

وبين التصويت حصول تركيا على المركز الاول عالمياً، وتليها ايطاليا ثم اسبانيا، فيما حاز رجال ايران على المركز الثامن.

وكان ترتيب الدول على النحو الاتي:-

1.



تركيا.

2.



ايطاليا.

3.



اسبانيا.

4.



اميركا.

5.



فرنسا.

6.



المانيا.

7.



روسيا

ايران.

انتهى (1)

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