2019/02/25 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية الاثنين عن انتعاش الانهار في البلاد بسبب الامطار التي هطلت بغزارة في الاسابيع القليلة الماضية.

وبعدما كانت تحذر من أن البلاد قد تواجه موسم جفاف غير مسبوق، بدأت وزارة الموارد المائية تتحدث عن التعافي في مخزون المياه.

وقالت الوزارة في بيان إن السدود الخزنية في البلاد قد امتلأت بالفعل بحجم يصل اجمالاً الى 26 مليار متر مكعب في اعالي نهر دجلة.

وأضافت أن البلاد تستعد لاستقبال الكميات الاضافية من الواردات المائية المتوقعة نتيجة التساقط المطري خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وقالت وزارة الموارد المائية إنها ستستثمر الواردات المتوقعة في تغطية الفراغ الخزني في اهوار جنوب العراق وبحيرة الثرثار، التي مازالت مستمرة بتغذيتها من واردات نهر دجلة لبناء خزين مائي كبير لمواجهة كافة الاحتياجات المائية لغاية العام المقبل.

وأشارت الوزارة الى ارتفاع نسب الاغمار للأهوار جنوب العراق بما يؤمن "بيئة ملائمة وجيدة" فيها، وبالأخص في هور الحويزة المتوقع امتلاؤه بالكامل خلال العام الجاري، لتكون المرة الأولى التي يمتلئ بها منذ تجفيف الاهوار من قبل النظام السابق.

ويتم تغذية الاهوار الوسطى الواقعة بين محافظات ذي قار وميسان والبصرة في الوقت الحالي بالمياه العذبة من خلال نهر دجلة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمطار تنعش الأنهار وتبعد شبح الجفاف عن الأهوار) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمطار تنعش الأنهار وتبعد شبح الجفاف عن الأهوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).