الصيادي يطالب بغلق كافة المصارف الاسلامية لمخالفتها الشريعة الاسلامية في العراق

2019/02/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … طالب النائب كاظم الصيادي،بغلق كافة المصارف الاسلامية لمخالفتها الشريعة الاسلامية، فيما دعا الى اغلاق المصارف غير العراقية لممارسة بعضها غسيل الاموال.

وقال الصيادي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة) اليوم الاثنين، انه “يجب غلق كافة المصارف الاسلامية لمخالفتها الشريعة الاسلامية”، مطالبا بـ”فتح التحقيق برؤوس الاموال لكافة المستثمرين وتطبيق عدالة من اين لك هذا”.

وشدد الصيادي على ضرورة “دمج بقية المصارف ورفع القيمة المطلوبة لاعطاء اجازة فتح المصارف الى ترليون دينار عراقي، لانها مصارف ربوية غير استثمارية”، داعيا الى “غلق كافة المصارف غير العراقية لوجود شبهات ممارسة بعضها غسيل الاموال”.

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