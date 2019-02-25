صالح يدعو الى ضرورة بناء منظومة مصالح اقتصادية على غرار اوروبا

2019/02/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، الى تعاون كامل بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط والخليج العربي، مشددا على ضرورة بناء منظومة مصالح اقتصادية متكاملة على غرار اوروبا.وقال صالح في كلمته التي القاها اليوم، في اليوم الثاني للقمة “العربية الأوروبية”، بمدينة شرم الشيخ بمصر، تحت شعار “في استقرارنا نستثمر”، بمشاركة وفود أكثر ...

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