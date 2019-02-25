رئيس الجمهورية من مصر: النصر النهائي على “داعش” يتطلب الكثير من العالم

2019/02/25 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أن النصر الفعلي المتحقق على التهديد المباشر “للإرهاب” وفكره المتطرف مازال يتطلب الكثير منا ومن دول المنطقة.وقال صالح، في كلمة ألقاها بمؤتمر القمة العربية- الاوروبية في شرم الشيخ، بحسب بيان رئاسي تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (25 شباط 2019)، إن “المشتركات في الجوار التاريخي […]

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