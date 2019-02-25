في المانيا: قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة    

2019/02/25 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة إيرانية بعد يومين من ليلة عيد الحب “عيد القديس فالانتاين” في 14 فبراير، بولاية شليسفيغ هولشتاين.وبحسب وسائل إعلام، اليوم (25 شباط 2019)، عثرت الشرطة على جثة فتاة إيرانية تدعى فاطمة (28 عاما) يوم الـ16 من فبراير […]

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