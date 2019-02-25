الشمري: داعش قتل 97 شخصاً من جامعي الكمأ والحكومة تتكتم

2019/02/25 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري، الاثنين، عن قيام تنظيم “داعش” الإجرامي بقتل 97 شخصا من جامعي الكمأ في عمق الصحراء، متهما الحكومة بـ”التكتم” على ذلك.وقال الشمري في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “داعش قام بقتل ما يقرب من 97 مواطنا عراقيا من جامعي الكمأ في عمق […]

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