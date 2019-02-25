فاتن الحلفي تطالب ووزارتي المالية والعمل بتقديم اجابة وافية بشأن عدم فتح باب الشمول لرواتب الرعاية لشريحة النساء

2019/02/25 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مفوضية حقوق الانسان د.فاتن الحلفي رئاسة مجلس الوزراء العراقي ووزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الاجابة الوافية على تساؤلات المواطنين المشروعة بشأن عدم فتح باب الشمول لرواتب الرعاية الاجتماعية لشريحة النساء حتى الان بالرغم من اقرار موازنة ٢٠١٩ وصدور التعليمات بذلك.

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