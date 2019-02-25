2019/02/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … أعلنت وزارة الاتصالات، المباشرة بإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في الرصافة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “استنادا لتوجيهات وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي خلال زيارته لبدالة الجادرية الاحد الماضي باشرت كوادر اتصالات الرصافة والعاملين في بدالة الجادرية بإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية للكابل الضوئي (FTTH) وبالتعاون مع الهيئة المركزية المشكلة في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية حيث تم رفع الكابلات المنصوبة بصورة مخالفة وغير رسمية في منطقة الجادرية والاحياء السكنية التابعة لها”.

وأكدت ان “الشركة مستمرة تلك الحملات لإزالة التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاسبة اصحاب الابراج المخالفة وفق المادة القانونية، ليسهم بذلك حماية البنى التحتية التابعة للاتصالات والمحافظة على مشاريعها الحيوية المنفذة والتي تسهم في ايرادات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تباشر بإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تباشر بإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).