2019/02/25 | 11:04

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عاجل ..الرئيس برهم صالح: يجب وجود حل عاجل لمشكلة الشعب الفلسطيني

عاجل ..الرئيس برهم صالح: يجب وجود حل عاجل لمشكلة الشعب الفلسطيني

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