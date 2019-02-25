تاجيل اعمال المؤتمر المسرحي الاول في ذي قار حتى الشهر المقبل

2019/02/25 | 11:06

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت (جماعة الناصرية للتمثيل) اليوم عن تاجيل اعمال المؤتمر المسرحي الاول في ذي قار الى شهر اذار المقبل .

وقال نائب رئيس اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار الدكتور ياسر البراك ، ان جماعة الناصرية للتمثيل والتي يترأسها هو شخصيا ، قررت تاجيل عقد المؤتمر المسر

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت (جماعة الناصرية للتمثيل) اليوم عن تاجيل اعمال المؤتمر المسرحي الاول في ذي قار الى شهر اذار المقبل .وقال نائب رئيس اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار الدكتور ياسر البراك ، ان جماعة الناصرية للتمثيل والتي يترأسها هو شخصيا ، قررت تاجيل عقد المؤتمر المسرحي من موعده المقرر في الـ 28 من اب الجاري الى موعد لاحق لم يحدد بعد في شهر اذار المقبل .وبين ان تاجيل انعقاد المؤتمر جاء لاسباب تنظيمية ولفسح المجال لاشراك اكبر عدد ممكن من الفرق المسرحية .

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