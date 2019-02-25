مسؤول ايراني يجتمع مع عبد المهدي ويبلغه تحيات خامنئي وروحاني

2019/02/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السياسية الايرانية عباس عراقجی يوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي.

و وصل عراقجی صباح الیوم الی بغداد علي رأس وفد رفیع المستوى.

وقالت وكالة "ارنا" الايرانية الرسمية ان "الطرفين تباحثا خلال اللقاء الذي حضره السفیر الإیراني في العراق ایرج مسجدی و الوفد المرافق لعراقجي حول آخر مستجدات العلاقات الثنائیة و السبل الكفیلة بترسیخها".

وبحسب الوكالة فإن عراقجي "نقل خلال اللقاء تحیات قائد الثورة و الرئیس الإیراني إلي رئیس الوزراء العراقي".

و یشارك عراقجی في اجتماع اللجنة السیاسیة المشتركة التي تعقد الیوم في العاصمة بغداد بهدف دراسة آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.

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