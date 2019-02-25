درجات وظيفية في دائرة صحة بغداد الرصافة 2019

2019/02/25 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شروط واحكام التعيين1- التعيين لمنطقة “الرصافة حصرا” ، وبخلافه تهمل الاستمارة .2- من اجل الحفاظ على النزاهة تم وضع هذه الاستمارة والتي تعتمد على حساب النقاط الكترونيا ، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال مدة اقصاها عشرون يوما بعد غلق الاستمارة .3- يجب سحب الاستمارة فورا بعد الانتهاء من ملئ الاستمارة وإحضارها في يوم المقابلة بالإضافة إلى:-أ‌- المستمسكات الأربعة .ب‌- وثيقة بالدرجات أو تـأييد بالمعدل .ت‌- تأييد المجلس البلدي بمحل السكن .ث‌- تقرير طبي (لذوي الإعاقة) من اي مؤسسة صحية حكومية .ج‌- كتاب رسمي من مؤسسة الشهداء (لعوائل الشهداء والسجناء) .ح‌- تعهد خطي للعمل (5) سنوات في نفس المكان الذي تم التعيين فيه وحسب احتياج الدائرة .4- يتم إهمال الاستمارة في حال وجود اختلاف بين المعلومات المدخلة في الاستمارة وبين الأوراق والمستمسكات الأصلية .5- يتم إرفاق كافة المستمسكات والاوراق الخاصة بالتعيين الكترونيا عند إكمال ملئ الاستمارة .

مدة_التقديم خلال (٣٠) يوم ابتداءً من تاريخ نشر الاعلان

استمارة التقديم على التعيين : اضغط هنا للدخول الى الاستمارة

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