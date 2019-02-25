2019/02/25 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو كشف سائق شاحنات ان القوات الامنية لا تزال تفرض عليهم الاتاوات مقابل السماح لهم للعبور من السيطرات والدخول الى مدينة كركوك، على الرغم من مرور اسبوع كامل على رفع النقاط الكمركية الواقعة في المحافظة باتجاه اقليم كوردستان.تم إيقاف عمل النقاط الكمركية في كركوك ونينوى مع اقليم كوردستان، وباشر الموظفون بالانسحاب منها صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الغاء النقاط الكمركية..



سائقو الشاحنات يستغيثون : السيطرات تبتزنا مقابل العبور كركوك ناو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الغاء النقاط الكمركية.. سائقو الشاحنات يستغيثون : السيطرات تبتزنا مقابل العبور) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الغاء النقاط الكمركية.. سائقو الشاحنات يستغيثون : السيطرات تبتزنا مقابل العبور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).