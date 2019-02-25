قبل لقائه بكيم جونغ..ترامب لايخطط لإلغاء العقوبات ضد كوريا الشمالية

2019/02/25 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يتوقع أن يلغي العقوبات التي تطبقها بلاده ضد النظام في كوريا الشمالية، وذلك قبيل أيام من لقائه المرتقب بزعيمها كيم جونغ أون.





وقال ترامب في تصريحات من داخل البيت الأبيض أمس الأحد إنه لا يحث على عملية تسريع إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، "ولكن نحن لن نزيل التعريفات الجمركية".





وعلى الرغم من ذلك فأن الرئيس الأمريكي يتوقع أن تكون المباحثات بينه وبين زعيم كوريا الشمالية والتي مقرر لها أن تستمر لمدة يومين ونصف "شيقة للغاية"، مشدداً على أن هناك فرصة لتنفيذ "نزع كامل للسلاح النووي".





وأكد ترامب على أنه غير متعجل لتنفيذ نزع السلاح النووي، "طالما لا يوجد اختبارات نووية فأنا غير متعجل".





ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب، كيم جونغ أون، في 27 و28 فبراير الجاري في فيتنام لاستكمال المباحثات النووية بينهما والتي بدأت في منتصف العام الماضي.





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