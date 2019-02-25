نائب: الامريكان يعدون داعش ثانية الى العراق من خلال اعداد وتدريب 3000 داعشي

2019/02/25 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب حسن سالم، اليوم الاثنين، ان الامريكان يعدون لداعش ثانية في العراق من خلال اعداد وتدريب 3000 الاف داعشي في وادي حوران ومن جنسيات مختلفة.

وذكر سالم في بيان صدر عن مكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الامريكان قاموا بنقل قسم من هؤلاء الدواعش الى الحويجة والموصل وصحراء الانبار لاعادة الانتشار والقيام بعمليات امنية”.

ونبه النائب “في الوقت ذاته الحكومة الى القيام بعمليات عسكرية واسعة في وادي حوران والحويجة وصحراء الانبار والقيام بعمليات دهم ضد الخلايا النائمة والمشتبه بهم”.

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