نائبة تطالب الحكومة ببناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس أموال عراقية من خلال طرح أسهم للإكتتاب

2019/02/25 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت النائبة عالية نصيف الحكومة ببناء وتطوير ميناء الفاو برؤوس أموال عراقية من خلال طرح أسهم للإكتتاب، داعية هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية كافة الى دعم هذا التوجه لما له من مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي في المستقبل.

وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “سنعد مشروع قرار لبناء ميناء الفاو باستثمار رؤوس الاموال العراقية من خلال طرح أسهم للإكتتاب، حيث يتم إصدار قرار من قبل مجلس النواب بهذا الخصوص استناداً الى المادة 59 من الدستور الفقرة ثانياً، وذلك على غرار التجارب المماثلة التي حصلت في الكثير من الدول مثل تركيا”.

وأوضحت نصيف: ان “استثمار رؤوس الأموال العراقية في هذا الميناء بالإضافة الى تشييد مدينة تجارية وسياحية سيدر أرباحاً كبيرة للمستثمرين العراقيين من جهة، وسيكسر الحصار البحري الذي فرضته الكويت علينا عندما شيدت ميناء مبارك الذي لن تستفيد منه في حال عدم قيامنا بإنشاء خط سككي، وبالتالي ستنقلب المعادلة لصالح العراق”.

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