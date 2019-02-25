الدوحة تعلن عن بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام بين واشنطن وطالبان الاسبوع الحالي

2019/02/25 | 11:16

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(المستقلة) … أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أن جولة مفاوضات سلام بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” الأفغانية ستبدأ في الدوحة هذا الأسبوع بمشاركة المسؤول السياسي بالحركة، الملا عبد الغني بارادار.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإنه “من المنتظر أن تركز المفاوضات على وقف إطلاق النار لإنهاء أطول الحروب، التي خاضتها الولايات المتحدة، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان”.

وكان مسؤولون أمريكيون قد التقوا مع ممثلين لحركة طالبان، عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لإنهاء الحرب، الدائرة في أفغانستان منذ أكثر من 17 عاما.

وتولى الملا بارادار عدة أدوار رئيسية في حركة طالبان، قبل اعتقاله في باكستان عام 2010، حيث قبع في السجن نحو 8 سنوات، إلى أن أطلق سراحه في أكتوبر العام الماضي، ثم تولى مسؤولية المكتب السياسي للحركة في دولة قطر.

ويسعى مسؤولون أمريكيون للتفاوض مع بارادار، آملين أن يضيف هذا المشارك في تأسيس طالبان والمقاتل المخضرم، زخما للمفاوضات وأن يسهم نفوذه في بحث قضايا صعبة تتعلق بإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان.هذا ومن المنتظر أن يرأس الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، وفد الولايات المتحدة في المفاوضات مع طالبان.

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