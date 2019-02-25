واع تنشر نص كلمة رئيس الجمهورية بمؤتمر القمة العربية- الاوروبية في شرم الشيخ

2019/02/25 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان "النصر الفعلي المتحقق على التهديد المباشر للإرهاب وفكره المتطرف

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