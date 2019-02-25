بالصور.. الحشد يقتحم وكر خلايا داعش في الصحراء الغربية

2019/02/25 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقتحمت قوات فرقة العباس {ع} القتالية التابعة للحشد الشعبي، وادي الغدف في الصحراء الغربية، حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية "ثأر المغدورين".

وقالت فرقة العباس القتالية، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوات الفرقة انطلقت فجر اليوم الاثنين بالصفحة الثانية من عملية الفرقة الكبرى واقتحموا وادي الغدف الذي اعتبر الأخطر في احتضانه على ماتبقى من خلايا عصابات داعش الإجرامية".وأكدت أن "القوات حققت الهدف الأهم في تلك العملية لتطهير وتأمين هذه الصحراء المترامية وصولاً إلى الحدود العراقية،" مبينة أنها "ستعلن عن الأهداف والانجازات التي حققها بشكل تفصيلي في وقت لاحق".انتهى

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