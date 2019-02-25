الموارد تعلن امتلاء 26 مليار م3 من مجموع الخزين المائي في اعالي نهر دجلة

2019/02/25 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الموارد المائية، امتلاء معظم السدود الخزنية في اعالي

نهر دجلة وروافده حيث بلغ مجموع الخزين المائي الحالي ستة وعشرين

مليار مترا مكعبا .

واكدت الوزارة في بيان استعدادها لاستقبال الكميات الاضافية من

الواردات المائية المتوقعة نتيجة التساقط المطري خلال الأشهر

الثلاثة القادمة، مشيرة الى استثمار الواردات المتوقعة في تغطية

الفراغ الخزني في اهوار جنوب العراق وبحيرة الثرثار، التي مازالت

مستمرة بتغذيتها من واردات نهر دجلة لبناء خزين مائي كبير لمواجهة

كافة الاحتياجات المائية لغاية العام المقبل".يذكر ان الاهوار

الوسطى الواقعة بين محافظات ذي قار وميسان والبصرة يتم في الوقت

الحالي تغذيتها بالمياه العذبة من نهر دجلة.

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