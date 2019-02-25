نائب : صحراء النجف الممتدة للانبار تحتاج الى جهد استخباري كبير

2019/02/25 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمّل النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، حكومة

الانبار المسؤولية ما يجري في الصحراء من خروقات امنية متكررة

لافتاً الى ان تلك الخروق ستكون على طاولة التحقيق.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان صحراء النجف الممتدة للانبار تحتاج

الى جهد استخباري كبير وعمليات امنية واسعة للقضاء على الارهاب،

ومنع تسلله الى المدن، والكشف عن المناطق التي يتخذها ملاذاً امنا

له”، مشيرا إلى أن الخروق الامنية الاخيرة ستكون على طاولة التحقيق

من اجل معرفة نقاط الضعف، حيث تتحمل حكومة الانبار مسؤولية ماحدث من

خرق امني في الثرثار والصحراء الغربية”.



واشار الفتلاوي الى ان

الصحراء والمناطق الغربية بحاجة الى طيران مكثف ودوريات مستمرة

وابراج مراقبة ونشر للمناطيد والكاميرات الحرارية، لرصد اي تحركات

تجري في الصحراء.

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