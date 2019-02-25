2019/02/25 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصناعات الكهربائية تعلن عن عقودها لتجهيز محافظة كركوك ووزارتي الكهرباء

25/02/2019 11:15:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

تعاقدت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركات ومديريات وزارتي الكهرباء والنفط وصندوق اعمار المناطق المتضررة ومحافظة كركوك لتجهيزها بالمولدات الكهربائية.

اعلن ذلك مدير عام الشركة المهندس صالح حميد مطر في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه اليوم الاثنين موضحا بأن الشركة ابرمت عقدا مع شركة نفط الشمال لتجهيزها بمولدات كهربائية عدد (70) سعة (10) كي في أي وعقدين مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لتجهيز مولدات نوع كمنز مع الكاتم لصالح مستشفى جلولاء وتجهيز مولدات سعة (350) كي في أي و(500) كي في أي ، مضيفا بأن الشركة ابرمت كذلك عقدا لتجهيز مشاريع ماء محافظة كركوك بـــ(11) مولدة وان هناك عقود اخرى قيد التفاوض مع عدد من الجهات الاخرى.

وتابع مطر بالقول ان للشركة عقود اخرى مع مديرية توزيع كهرباء الديوانية لتجهيزها بمولدات عدد (428) مولدة تم تجهيز (354) مولدة منها والمتبقي (74) مولدة قيد التنفيذ وتجهيز قابلوات كمية (20) الف متر قياس (150) ملمتر مربع وكمية (100) الف متر قياس (120) ملمتر مربع ومواد اخرى مختلفة ، لافتا الى تجهيز مديرية مجاري الديوانية بغطاسات عدد (10) ، مبديا استعداد الشركة لتقديم خدماتها الى كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الصناعات الكهربائية والالكترونية كونها تمتلك الامكانيات والقدرات والكفاءة والخبرة الكافية لانجاز الاعمال والمشاريع في وقت قياسي ودقة وجودة عالية وضمن المواصفات المطلوبة.

ت / ل .



هـ

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