نقيب صيادلة كربلاء لـ

2019/02/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نقيب الصيادلة في محافظة كربلاء الدكتور علي غني عبد الشهيد اليوم الاثنين، ان كربلاء ستشهد في الايام القادمة شحة دوائية وخاصة بالأدوية المزمنة والمنقذة

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