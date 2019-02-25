السعدي يطالب الحكومة ببيان موقفها من الدواعش العائدين الى العراق ومحاكمتهم وفق القانون

2019/02/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق الشيخ سعد السعدي، من إعادة تدوير "داعش" أمريكيا، وطالب الحكومة ببيان موقفها من الدواعش العائدين الى العراق

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