2019/02/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EkJG6i4SCY0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سراج النور - حب اهل البيت (ع) نعمة من الله عز وجل) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سراج النور - حب اهل البيت (ع) نعمة من الله عز وجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).