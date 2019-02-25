2019/02/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، حكومة نينوى بتهديد واعتقال العاملين في مجال الإغاثة، وتؤكد انها تجبر بعض المنظمات بتوقيف تقديم الخدمات للعائلات المتهمة بعلاقتها مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، ان “السلطات العراقية في نينوى تضايق وتهدد وتعتقل العاملين في مجال الإغاثة، حتى أنها وجهت لهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رايتس ووتش تتهم السلطات العراقية في نينوى باعتقال وتهديد العاملين في مجال الاغاثة كركوك ناو.

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