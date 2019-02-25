جروس مدرب الزمالك: الصعود لدور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي ما زال ممكنا

2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحاول الأهلي تحقيق فوزه الثامن على التوالي وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر عندما يخوض مواجهة صعبة في الجونة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وحقق الأهلي، تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي، عدة انتصارات متتالية رغم تراجع الأداء في أغلب المباريات بالشوط الثاني ويملك 45 نقطة من 20 مباراة وبفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 21 مباراة.

ويتساوى الأهلي في رصيد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة كان آخرها بالخسارة 2-1 أمام الجونة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن فريقه لا ينظر إلى الحسابات مع الفرق الأخرى لكنه يهتم بتحقيق هدف واحد فقط هو الاحتفاظ باللقب.

وأضاف للصحفيين “مواجهة الجونة ستكون صعبة على الفريقين وهو فريق منظم ويؤدي بشكل جيد في الدوري ويقدم مستويات جيدة بقيادة مدرب متميز”.

وتابع “سنعمل على تحقيق الفوز الذي لا بديل عنه في المرحلة الحالية”.

وسيرحب الأهلي بعودة الجناح رمضان صبحي من الإيقاف بينما لن يكون بوسع الجونة اللعب بنفس العناصر التي حققت المفاجأة وتفوقت على بيراميدز.

ولن يستطيع الجونة إشراك أحمد ياسر ريان، الذي سجل هدفا وصنع آخر أمام بيراميدز، أو أحمد حمدي صاحب تمريرة الهدف الثاني، أو المدافع محمود الجزار أو لاعب الوسط أكرم توفيق في ظل ضمهم من الأهلي على سبيل الإعارة مع شرط عدم ِإشراكهم أمامه.

وقال حمادة صدقي مدرب الجونة صاحب المركز 11 “الفارق بين الفريق الثامن في مسابقة الدوري وقبل الأخير لا يتجاوز ست نقاط وهذا يعني أن أي فريق سيخسر مرتين متتاليتين سيسقط إلى منطقة الخطر”.

وسيحاول بيراميدز، بقيادة المدرب الأرجنتيني الشهير رامون دياز، التعويض سريعا والتمسك بآمال المنافسة على اللقب لكنه سيخوض مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب.

ولدى المقاولون صاحب المركز الخامس 34 نقطة من 23 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن مصر للمقاصة رابع الترتيب الذي خاض 24 مباراة.

وقال عماد النحاس مدرب المقاولون “سنلعب بطريقتنا الدفاعية المتوازنة مع محاولة استغلال نقاط الضعف في دفاع بيراميدز”.

وسيفتقد بيراميدز المدافع الدولي علي جبر بعد طرده أمام الجونة.

وتقام يوم الاثنين مباراة واحدة بين الداخلية وبتروجت للهروب من الهبوط قبل أن يلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش والمصري مع إنبي والنجوم مع وادي دجلة يوم الثلاثاء.

وتأجلت مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري بسبب ارتباط الأول بكأس الاتحاد الأفريقي والآخر بكأس العرب للأندية الأبطال.

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