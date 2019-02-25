2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 26 في الحشد يقتحم وادي الغدف في الصحراء الغربية في الأنبار ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 في الحشد يقتحم وادي الغدف في الصحراء الغربية في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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