نجوى كرم تدعو الفنانات اللواتي الى عدم انكار العمليات تجميل لعدم الكذب

2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … دعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الفنانات اللواتي ينكرن خضوعهن لعمليات تجميل لعدم الكذب بهذا الشأن.

وأكدت نجوى، أن التجميل ليس عيبا لكي تقوم البعض منهن بإنكاره، بل بالعكس هو يجعل الفنانة أكثر تألقًا وجمالًا.

وأضافت: “الكل بيقول طبيعي طبيعي ما حدا يكذب على حدا، كلنا بنجمل هادا جمال والله بيحب الجمال، مش هيك دكتور بتوافقني الرأي ولا لا”.

وسبق أن كشفت نجوى كرم لأول مرة إجراءها عملية تجميل في أنفها مؤخرا، مؤكدة أنه لم يكن يحتاج لتجميل، ولم يتغير كثيرا بعد العملية، بل أرادت التخلص من العظمة، التي تزعجها إلى جانب اللحمية.

وأوضحت كرم في تصريحات تلفزيونية، أنها جعلت فقط، أنفها أنحف قليلًا، مشيرة إلى أنها لا يهمها شكل أنفها الجديد، ومدى جمالها، لأن المكياج يستطيع إخفاء أي مشاكل، ولكن ما يهمها أن تتنفس بشكل أفضل.

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