العلاق يبحث مع السفير السعودي الاحتياجات الصحية والإنسانية للمناطق المتضررة

2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … بحث الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، خلاله لقائه السفير السعودي عبد العزيز الشمري ووفد مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، الاحتياجات الصحية والإنسانية للمناطق المتضررة.

وقالت امانة مجلس الوزراء في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق استقبل السفير السعودي عبد العزيز الشمري ووفد مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية الذي يزور العراق لدراسة الاحتياجات الصحية والإنسانية للمناطق المتضررة، فيما عبر العلاق عن سعادته بزيارة الوفد”، مؤكدا ان “جدول اعمال الزيارة يعبر عن اهتمام بالغ لوفد الاشقاء بالعراق”.

وأشار العلاق الى ان “الحكومة الجديدة عينت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان رئيسا للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، ومن المؤمل ان يعقد الطرف العراقي اجتماعاً حول الية التنسيق مع الجانب السعودي بمختلف القطاعات خلال الشهر المقبل”.

واكد ان “العراق يعيش مرحلة التعافي، لكنه ما زال يعاني من اثار الحرب الأخيرة، ونحن على ثقة ان الاشقاء لن يبخلوا في مساعدة العراق على تجاوز هذه الاثار، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والالتزام بوعودهم التي أطلقوها في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار المناطق المحررة”.

من جهته أكد السفير السعودي عبد العزيز الشمري ان “مركز الملك سلمان يزور العراق الان لتقديم الدعم اللازم في الجوانب الخدمية والإنسانية، مبينا ان المركز بصدد دراسة الاحتياجات الأساسية للعراق من اجل سد بعضها”.

كما أشار رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية فهد العصيمي الى ان “توجيهات الملك تبدي ضرورة للدعم الإنساني في العراق”، مبينا ان “لدى المركز مبادرة سريعة لبناء مستشفى السرطان في البصرة، تليها مبادرات أخرى لمستشفى الأطراف الصناعية في بغداد، ودعم وإعادة تأهيل جزء من البنى التحتية والمنازل المهدمة في الموصل”.

واوضح ان “المركز ينوي ادخال ادوية واحتياجات لمستشفى سرطان الأطفال في البصرة، وهو بحاجة الى إدخالها بسرعة، اذ وعد الأمين العام بإجراءات استثنائية وسريعة لإدخال المواد الى العراق عبر المنافذ الكمركية”.

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