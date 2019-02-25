النعمان: العراق يحتاج القوات الأمريكية لتبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب

2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الاٍرهاب صباح النعمان، اليوم الاثنين، أنه مازال هناك مباحثات بشأن مصير عوائل الدواعش بمنطقة الباغوز في سوريا.

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