2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الالاف من اهالي تلعفر ، في نينوى ، ومن المناطق القريبة منها ، بعيد النبي خضر الياس الذي استمر لثلاثة ايام، بعدما تمت اعادة اعمارمقامه في تموز من العام الماضي، بعدما قام تنظيم داعش الارهابي بتفجيره في نهاية حزيران من عام 2014 عقب سيطرته على اغلب اجزاء قضاء تلعفر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرصة للتصافي والتآلف ..الآلاف يشاركون في عيد النبي " خضر الياس " في تلعفر) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرصة للتصافي والتآلف ..الآلاف يشاركون في عيد النبي " خضر الياس " في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).