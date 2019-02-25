الشركة العربية البحرية تتكفل بتأهيل 500 مدرسة في البصرة

2019/02/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العربية البحرية لنقل البترول عن تخصيص مبالغ مالية لتأهيل وتوفير احتياجات المدارس في محافظة البصرة .

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