2019/02/25 | 11:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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النفط تعلن استثمار 60% من الغاز المصاحب وتفصح عن مشاريع جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن نجاحها في استثمار1500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط تعلن استثمار 60% من الغاز المصاحب وتفصح عن مشاريع جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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