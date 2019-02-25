النفط تعلن استثمار 60% من الغاز المصاحب وتفصح عن مشاريع جديدة

2019/02/25 | 11:26

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بغداد : سومر نيوز

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن نجاحها في استثمار1500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب من...

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