الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن الوضع في مصفى بيجي

2019/02/25 | 11:26

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بغداد : سومر نيوز

أكد الحشد الشعبي، الاثنين، ان الوضع الأمني في مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين مسيطر عليه، عقب ...

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