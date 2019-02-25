2019/02/25 | 11:26

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الموارد المائية تعلن ارتفاع الخزين المائي لأعالي نهر دجلة إلى 26 مليار م3

بغداد -

كلمة

اعلنت وزارة الموارد المائية يوم الاثنين امتلاء 26 مليار

م3 من مجموع الخزين المائي في اعالي نهر دجلة.

وقالت الوزارة في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه، إنه "تم امتلاء معظم السدود

الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده حيث بلغ مجموع الخزين المائي

الحالي 26مليار م3".

واضافت ان "الوزارة مستعدة لاستقبال الكميات الاضافية من الواردات

المائية المتوقعة نتيجة التساقط المطري خلال الأشهر الثلاثة

القادمة، مشيرة الى استثمار الواردات المتوقعة في تغطية الفراغ

الخزني في اهوار جنوب العراق وبحيرة الثرثار، التي مازالت مستمرة

بتغذيتها من واردات نهر دجلة لبناء خزين مائي كبير لمواجهة كافة

الاحتياجات المائية لغاية العام المقبل".

وكفشت عن "ارتفاع نسب الاغمار لاهوار جنوب العراق بما يؤمن بيئة

ملائمة وجيدة فيها، وبالأخص في هور الحويزة المتوقع امتلاؤه بالكامل

خلال العام الجاري، لتكون المرة الأولى التي يمتلئ بها منذ تجفيف

الاهوار من قبل النظام السابق".

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