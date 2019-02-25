2019/02/25 | 11:27

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نائب: الامريكان يعدون لإعادة داعش في العراق وهذا عددهم

العراقسياسة

نائب: الامريكان يعدون لإعادة داعش في العراق وهذا عددهم

الاثنين 25 فبراير 2019 - 10:53

القوات الامريكية

كشف النائب عن تحالف الفتح حسن سالم ،اليوم الاثنين ، ان الامريكان يدربون 3000 الاف داعشي في وادي حوران ومن جنسيات مختلفة بهدف اعادته للعراق من جديد.

وذكر بيان لمكتب الاعلامي لسالم تلقت "الغدير" نسخة منه ان" الامريكان قاموا بنقل قسم من هؤلاء الدواعش الى الحويجة والموصل وصحراء الانبار لاعادة الانتشار والقيام بعمليات امنية ".



ودعا سالم الحكومة للقيام بعملية عسكرية واسعة في وادي حوران والحويجة وصحراء الانبار بحثا عن الخلايا النائمة والمشتبه بهم".



انتهى .



م ك

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