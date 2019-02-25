وزارة الموارد المائية: امتلاء معظم السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده

2019/02/25 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن امتلاء معظم السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده، مشيرة الى أن مجموع الخزين المائي الحالي بلغ 26مليار م3.وقالت خلية الاعلام الحكومي في بيان، إن "وزارة الموارد المائية اعلنت عن امتلاء معظم السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده حيث بلغ مجموع الخزين المائي الحالي 26مليار م3".

وبحسب البيان فقد "أكدت الوزارة استعدادها لاستقبال الكميات الاضافية من الواردات المائية المتوقعة نتيجة التساقط المطري خلال الأشهر الثلاثة القادمة"، مشيرة الى استثمار الواردات المتوقعة في تغطية الفراغ الخزني في اهوار جنوب العراق وبحيرة الثرثار، التي مازالت مستمرة بتغذيتها من واردات نهر دجلة لبناء خزين مائي كبير لمواجهة كافة الاحتياجات المائية لغاية العام المقبل".وفي السياق كشفت الموارد المائية عن "ارتفاع نسب الاغمار لاهوار جنوب العراق بما يؤمن بيئة ملائمة وجيدة فيها، وبالأخص في هور الحويزة المتوقع امتلاؤه بالكامل خلال العام الجاري، لتكون المرة الأولى التي يمتلئ بها منذ تجفيف الاهوار من قبل النظام السابق".يذكر ان الاهوار الوسطى الواقعة بين محافظات ذي قار وميسان والبصرة يتم في الوقت الحالي تغذيتها بالمياه العذبة من نهر دجلة.

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